فيديو يقلب المعايير العلمية .. أمراض اللثة والأسنان سبب الزهايمر

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اكتشف العلماء مؤخرًا أن البكتيريا المسماة Porphyromonas gingivalis والتي تسبب أمراض اللثة والأسنان هي السبب الرئيسي في الإصابة بالزهايمر حيث تفرز إنزيمات وجدت في خلايا المخ لـ96% من المرضى.

والمعروف أن مرض الزهايمر هو مرض متطور يدمر الذاكرة والوظائف الذهنية المهمة الأخرى، في البداية، قد يلاحظ المصاب بالزهايمر اضطرابًا خفيفًا وصعوبة في التذكر وفي النهاية قد ينسى المصابون بالمرض حتى الأشخاص المهمين في حياتهم ويتعرضون لتغيرات كبيرة في الشخصية.

ومرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف وهو مجموعة من اضطرابات الدماغ التي تسبب فقدان المهارات العقلية والاجتماعية، في مرض الزهايمر، تتدهور خلايا المخ وتموت، مما يتسبب في تراجع ثابت في الذاكرة والوظائف الذهنية.

قد تؤدي العلاجات واستراتيجيات الإدارة الحالية لمرض الزهايمر إلى تحسن مؤقت في الأعراض، ويمكن أن يساعد هذا المصابين بمرض الزهايمر أحيانًا على زيادة الوظائف والحفاظ على الاستقلالية لفترة أطول قليلاً.

في البداية تكون الأعراض الوحيدة التي يمكنك ملاحظتها للزهايمر هي زيادة النسيان أو التشوش المتوسط، ولكن بمرور الوقت يسلبك المرض الكثير من ذاكرتك وتحديدًا الذكريات الأخيرة، ويختلف معدل سوء الأعراض من شخص لآخر.

وتؤدي التغيرات الدماغية المرتبطة بمرض الزهايمر إلى وجود مشاكل كبيرة مع الذاكرة، التفكير والاستدلال وإصدار الأحكام واتخاذ القرارات وغيرها.

