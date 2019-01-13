فيسبوك تجبر مستخدمي هواتف سامسونج على تطبيقها الجديد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف تقرير أميركي بعض العيوب في هواتف شركة سامسونج الكورية، والتي تتعلق بإمكانية حذف تطبيق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ذاكرة الهاتف.

وحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإنه على الرغم من تأكيدات فيسبوك أن مسح التطبيق من الهواتف الذكية، يعني أنه لا يقوم بجمع البيانات أو إرسال أي معلومات إلى الشبكة الاجتماعية، فإنه تم اكتشاف أن بعض أجهزة سامسونج لا يمكن مسح التطبيق منها.

وأشار التقرير إلى أن الهواتف الذكية التي تصدر مدعمة بتطبيق فيسبوك، قد لا يمنح بعضها الحق للمستخدم في مسحه، وهو ما يعني أنه سيكون فرضًا على مالك الهاتف.

وقال فيسبوك لصحيفة واشنطن بوست، إن النسخة المعطلة من التطبيق تعمل كما لو تم حذفها ولا تقوم بجمع بيانات عن نشاط المستخدم أو إرسال معلومات إلى الشبكة الاجتماعية.

وأوضح فيسبوك أن لديه شراكات مع كيانات تصنيعية متخصصة في إنتاج الهواتف الأخرى ومشغلي الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل لتثبيت تطبيقاتها مسبقًا، لكن الشركة لن تكشف عن أسماء الشركات الأخرى التي لديها مثل هذه الاتفاقيات.

واتضح من خلال التقرير أن سامسونج تملك بشكل فعلي اتفاقًا مع فيسبوك يقضي بوضعه ضمن التطبيقات الرئيسية التي لا يمكن مسحها من الهاتف.