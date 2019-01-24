فيسبوك تحظر مليون حساب مزيف يومياً

المواطن - متابعة

أعلنت شبكة فيسبوك أنها تحظر يومياً أكثر من مليون حساب مزيف، وتتم عملية الحظر أحياناً عند إنشاء الحساب، وفقاً لما صرحت به الرئيسة التنفيذية للعمليات في الشبكة شيريل ساندبرغ، والتي حاولت إقناع الجميع بأن منصة التواصل الاجتماعي تعلمت الدرس، وأنها مصممة على استعادة ثقة المستخدمين، بعد أشهر من القضايا حول انتهاك الخصوصية واختراق البيانات.

وستتبرع فيسبوك بـ 7.5 مليون دولار لإنشاء معهد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأشارت ساندبرغ إلى عدة مجالات تركز فيها فيسبوك على التحسينات، مثل السلامة، والأمن، والتدخل في الانتخابات، والحسابات المزيفة، وحماية البيانات والشفافية.

ويعمل لدى الشركة حالياً 30 ألف شخص، في مجال السلامة والأمن، أي أكثر بثلاث مرات من 2017، وتبني تقنية جديدة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، لتحديد المشاكل بسرعة أكبر، وتنفق مليارات الدولارات سنوياً على السلامة والأمن.