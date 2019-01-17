فيسبوك تُغري الشباب بهذه الخاصية

المواطن - متابعة

تختبر شبكة فيسبوك ميزة جديدة تستهدف فئة الشباب من الدرجة الأولى، وتتيح لهم مشاركة الأحداث التي يهتمون بحضورها في قصصهم ثم وضع خطط للقاء الأصدقاء الذين يعتزمون حضورها أيضاً، بهدف المزيد من التفاعل مع الأصدقاء.

ومع اختبار مشاركة المناسبات ضمن القصص، سيظهر للمستخدمين خيار جديد باسم “شارك على قصتك” عند زيارة صفحة أي مناسبة على الشبكة الاجتماعية.

وفي حال مشاركتها، سيرى الأصدقاء ملصقاً قابلاً للنقر ضمن القصص يتضمن تفاصيل المناسبة ويسمح لهم بالتفاعل معها، من خلال النقر على “مهتم” ضمن القصة.

كما يمكن للأصدقاء النقر على ملصق المناسبة للذهاب إلى الصفحة الخاصة بها، كما توفر الميزة قائمة بالأصدقاء الذين يعتزمون حضور المناسبة، بحيث يمكن للمستخدم إنشاء مجموعة دردشة تضم أولئك الأصدقاء.

وتُظهر التقارير أن الشبكة أصبحت تخسر المستخدمين الشباب أسرع من أي وقت مضى، فبحسب تقرير لشركة “إي ماركتر”، حدث في العام الفائت ولأول مرة فإن أقل من نصف مستخدمي الإنترنت من الشباب بين 12 و 17 عاماً في الولايات المتحدة يدخلون فيسبوك لمرة واحدة في الشهر.

تخُتبر الميزة حالياً في كل من الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل، ولا معلومات عن موعد إطلاقها لجميع المستخدمين حول العالم.