فيسبوك قد يمنعك من إرسال منشوراتك لهذا السبب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية فيسبوك، على وضع وسائل مراقبة للمنشورات التي تصدر بشكل دوري من مستخدمي المنصة الشهيرة.

وحسب ما جاء في مجلة فوربس الأميركية، فإن فيسبوك يراقب المنشورات في محاولة لوقف انتشار الأخبار المزيفة، وذلك بعد أن تعهد بأن يصبح المحتوى أكثر شفافية وإيجابية.

وبدأ فيسبوك في تطبيق تلك السياسة على الصفحات عن طريق إرسال إشعارات بين الحين والآخر أو حذف المحتوى الذي ينتهك سياسة فيسبوك ومعايير المجتمع.

وقام فيسبوك أيضًا بمراجعة وتحديث سياسته لجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص الذين تم حذف صفحاتهم بسبب انتهاك معايير مجتمعه لمواصلة نفس السلوك غير المقبول على صفحة أخرى.

وتم تصميم علامة تبويب “جودة الصفحة” لتوضح لمديري صفحات فيسبوك مدى توافق المحتوى مع سياسة ومعايير المجتمع وعندما لا يكون كذلك.

ويهدف فيسبوك في الوقت الحالي لوضع حد للعديد من المنشورات التي تهدد المجتمعات المختلفة، وذلك في ظل رغبة الموقع في الانتشار بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.