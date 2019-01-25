فيسبوك يدمج واتساب وإنستجرام وماسنجر في هذا الموعد

المواطن - متابعة

أكد تقرير نشرته نيويورك تايمز أن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ينوي دمج خدمات التراسل مع تطبيقي واتساب وإنستجرام أواخر هذا العام أو أوائل عام 2020.

وأضاف التقرير أن كل تطبيق، رغم دمج التراسل، سيبقى مستقلًّا بذاته، ولكن البنية التكنولوجية لخدمة التراسل سوف تُوحد بين المنصات الثلاث، وهو ما بدأت الشركة بالفعل في العمل عليه حاليًّا. وكمثال على ما سيحدث بعد الدمج، فيمكن لمستخدم فيسبوك أن يرسل رسالة حصرية إلى مستخدم لديه حساب على واتساب فقط، ويعمل ضمان الخصوصية، على عدم اطلاع أي شخص على الرسالة غير مستقبلها فقط.