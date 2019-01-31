فيسبوك يكشف موعد تطبيق ميزته التاريخية بمنصات واتساب وإنستجرام

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، إن دمج محادثات واتساب وإنستجرام وفيسبوك ماسنجر، سيكون مشروعًا طويل الأجل.

وخلال حديثه عن أرباح الشركة بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع في وقت متأخر من أمس الأربعاء، قال زوكربرغ إنهم كانوا يفكرون مبكرًا في خطة الدمج.

وأضاف: “هناك الكثير مما نحتاج إلى اكتشافه قبل الانتهاء من الخطط.. سيكون هذا مشروعًا طويل الأجل أعتقد ذلك”.

وأوضح مالك أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، أن المشروع لن يكون جاهزًا للعمل العام قبل حلول عام 2021، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى تركيز فيسبوك لتوفير منصة مشتركة للمستخدمين.

ويعمل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على السماح بتبادل الرسائل بين منصاته التراسلية مثل ماسنجر وواتساب وإنستجرام، وهو ما يقدم ميزة طال انتظارها من قبل المستخدمين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن كل خدمة ستستمر في العمل كتطبيق مستقل، ولكن فيسبوك سيعيد بناء البنية التحتية الأساسية بحيث يمكن للأشخاص الذين قد يستخدمون إحدى خصائص الشبكة التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى أن يكون مستخدم لتلك المنصات.

من خلال السماح لتطبيقات المراسلة هذه بالتحدث مع بعضها البعض عبر الأنظمة الأساسية، لا شك أن موقع فيسبوك لا شك في أنه سيبقي المستخدمين أكثر تفاعلًا ويجعلهم يستخدمون هذا النظام المدمج كخدمة المراسلة الرئيسية الخاصة بهم.