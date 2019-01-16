فيصل بن بندر يبحث مع الأمراء والمواطنين سبل دعم الرؤى والأفكار

المواطن - واس

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصره مساء أمس, عدداً من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين.

وناقش سموه والحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين رجالاتها ومؤسساتها ودعم الرؤى والأفكار.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع سموه .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, ومعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز.