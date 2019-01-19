فيصل بن تركي: أثق في إدارة آل سويلم .. والتراشق الإعلامي يضر #النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، على ثقته في مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة سعود آل سويلم.

وعلّق فيصل بن تركي على ما يدور داخل أروقة النصر قائلًا عبر حسابه في تويتر: الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر، ومن يُمثلنا جميعنا كنصراويين محبون لهذا الكيان العالمي، هي إدارة النادي برئاسة أخي سعود السويلم، وهم حريصون على مصلحة الكيان مثل حرص محبي هذا الكيان، ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم.

وأضاف فيصل بن تركي: العالمي منافس قوي على جميع البطولات لذلك فالهدوء مطلوب والتراشق الإعلامي الحالي لن يُفيد النادي فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم.

وواصل رئيس النصر السابق قائلًا: الوفاء دائمًا موجود لكل نصراوي عمل ويعمل ومن خدم ويخدم هذا الصرح الشامخ، كما علّمنا رمزنا الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله.

واختتم فيصل بن تركي تغريداته قائلًا: لم أكن أريد أن أكتب في هذا الوقت الحالي إلا أن حبي لهذا الكيان العالمي الكبير وثقتي بإدارة النادي يُحتم عليّ أن أشارككم رأي البسيط، والله الموفق.