فيصل بن سلمان يدشن قافلة نصل لقلوبكم

المواطن - المدينة المنورة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس القافلة الطبية (نصل لقلوبكم) لعامها الثالث على التوالي والتي ينظمها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب ” قلوبنا ” وجمعية القلب السعودية .

كما اطلع على الخدمات التي تقدمها القافلة واستمع لشرح عن خدمات وأهداف القافلة قدمه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي .

إلى ذلك أوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب الدكتور إبراهيم الصبحي بأن تدشين أمير المنطقة للقافلة في عامها الثالث يؤكد مدى حرص سموه الكريم على إيصال الخدمات الصحية للمرضى والأهالي في كافة محافظات وقرى المدينة المنورة دون تكبدهم لعناء السفر في البحث عن الخدمات الطبية اللازمة، مبيناً أن القافلة الطبية خدمت خلال العامين المنصرمة أكثر من ٤٠٠٠ مراجع وزائر .

ولفت الصبحي إلى أن القافلة الطبية لهذا العام ستنطلق الأسبوع المقبل بداية من محافظة مهد الذهب مروراً بمحافظات الحناكية ووادي الفرع والعيص والعلا وخيبر وتختتم أعمالها في محافظة بدر، مضيفاً أن هذا العام شهد إدراج محافظة أملج ضمن خطة سير القافلة بناء على طلب الأهالي بالمحافظة وبموافقة الشؤون الصحية بمنطقة تبوك التي قدمت كافة التسهيلات لضمان تقديم خدمة صحية مميزة لأهالي أملج.

وبيّن مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بأنه سيرافق القافلة فريق طبي يتجاوز عدده ٢٤ شخصًا، يتكون من استشاريين وأخصائيين متخصصين وكادر من الإداريين من ذوي الكفاءة فضلاً عن مجموعة من الفنيين في تخصصات مختلفة لتقديم خدمات أشعة تصوير القلب والمختبر والتثقيف الصحي والعلاجي والكشف المبكر للمخاطر القلبية وغيرها من الخدمات الطبية التي يحتاجها المراجع للقافلة في تلك المحافظات.

وقدم الصبحي شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لما تجده صحة المدينة المنورة من دعم كبير واهتمام وخاصة مركز أمراض وجراحة القلب ليكون ضمن المراكز الطبية المتخصصة المتقدمة إقليمياً وعالمياً.