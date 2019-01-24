فيضان يقتل 30 ويجلي الآلاف في إندونيسيا

المواطن - متابعة

تسبب فيضان المياه بأحد السدود الإندونيسية في مقتل 30 شخصاً على الأقل، وأجبر الآلاف على الفرار من قراهم، كما أن هناك 25 شخصاً مفقوداً.

وأقامت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا ملاجئ مؤقتة ومطابخ ميدانية من أجل السكان الفارين من المياه التي وصل ارتفاعها إلى متر وغمرت تجمعات سكنية على جانبي النهر في إقليم جنوب سولاويسي، بما في ذلك العاصمة ماكاسار، يومي الأربعاء والخميس.

ونقلت رويترز عن مسؤول في الوكالة يدعى هسريادي قوله ”حتى الآن وجدنا 30 شخصاً إما غرقوا أو حاصرتهم انهيارات أرضية سببتها أمطار غزيرة“.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طريقاً سريعاً رئيسياً قُطع؛ ما دفع السلطات لتوصيل المساعدات باستخدام طائرة هليكوبتر.

وأظهرت صور التقطت من الجو مياهاً بُنية مخلوطة بالطين تغطي مساحات من الأراضي ومياهاً مندفعة في بعض المناطق تجرف معها المنازل والحطام.