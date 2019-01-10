فيفا يهنئ نجم #النصر بيوم ميلاده

المواطن - محمد سمعه

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على توجيه التهنئة للاعب محمد السهلاوي نجم نادي النصر وذلك بمناسبة احتفاله بيوم مولده اليوم الخميس.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تويتر أن محمد السهلاوي يحتفل الخميس بذكرى ميلاده الـ32 حيث قال حساب الفيفا: تمنياتنا لك بعيد ميلاد سعيد.

ويذكر أن محمد السهلاوي لم يتواجد في قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليًا في الإمارات، حيث فضل خوان بيتزي مدرب الأخضر استدعاء المهاجم محمد الصيعري لاعب نادي الحزم.

وشارك محمد السهلاوي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب لبنان يوم السبت المقبل الموافق الثاني عشر من يناير في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.