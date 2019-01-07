فيلم Bohemian Rhapsody يقود Rami Malek لجائزة GOLDEN GLOBES 2019

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عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody فاز الممثل المصري الأمريكي رامي مالك Rami Malek بجائزة جولدن جلوب GOLDEN GLOBES 2019 لأفضل ممثل هذا العام كما تم اختيار الفيلم كأفضل فيلم في هذه المسابقة المهمة.

والمعروف أن Bohemian Rhapsody هو فيلم سيرة ذاتية عن فرقة الروك البريطانية كوين، يركز على حياة المغني الرئيسي للفرقة فريدي ميركوري وهو إنتاج مشترك بين تونتيث سينتشوري فوكس ، ريجنسيز إنتربرايز ، جي كي للأفلام ، تريبيكا للإنتاج وكوين للأفلام، ومن إخراج براين سينجر وكتابة أنتوني مكارتن وبطولة رامي مالك،بين هاردي،آيدن جيلن،توم هولاندرومايك مايرز.

تم عرض فيلم Bohemian Rhapsody في بريطانيا يوم 24 أكتوبر وفي الولايات المتحدة يوم 2 نوفمبر 2018.

أما قصة أغنية Bohemian Rhapsody فهي أغنية لفرقة الروك البريطانية كوين، وهي من تأليف فريدي ميركوري على ألبوم الفرقة باسم ليلة في دار الأوبرا الذي أنتج عام 1975، وهو عبارة عن متابعة مدتها ست دقائق، وتتكون من عدة أقسام هي مقدمة، مقطع أغنية، مقطع أوبرالي، مقطع هارد روك ومقطع ختامي.

تعتبر Bohemian Rhapsody أهم أمثلة نوع البروغريسيف روك في السبعينات،وكانت الأغنية هي الأكثر تكلفة في زمن إصدارها.

حققت أغنية Bohemian Rhapsody نجاحًا تجاريًا كبيرًا عند إصدارها، حيث تصدرت قائمة أغاني المملكة المتحدة لتسعة أسابيع وبيع منها أكثر من مليون نسخة بحلول نهاية يناير 1976 ثم وصلت للمركز الأول ثانية في عام 1991 لمدة خمسة أسابيع أخرى عندما أعيد إصدار نفس النسخة القديمة،لتصبح في النهاية صاحبة ثالث أفضل مبيعات في المملكة المتحدة على الإطلاق.

كما أنها الأغنية الوحيدة التي تصدرت قائمة عيد الميلاد مرتين من نفس الفنان وتصدرت Bohemian Rhapsody قوائم الأغاني في العديد من الأسواق الأخرى، بما في ذلك كندا وأستراليا ونيوزيلندا وآيرلندا وهولندا، وأصبحت فيما بعد إحدى أفضل الأغاني مبيعا على الإطلاق.

أما في الولايات المتحدة، فقد بلغت Bohemian Rhapsody ذروتها في المركز التاسع في إصدارها الأصلي عام 1976.

يذكر أن رامي مالك هو فنان مصري من أصل أمريكي حصل أداؤه في فيلم Bohemian Rhapsody على إشادة من النقاد، وحصل على ترشيح لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وترشيح لجائزة اختيار النقاد كأفضل ممثل، وترشح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن الأداء المتميز من قبل ممثل ذكر في دور رئيسي.