في أضخم حفلات روتانا لرأس السنة 2019: محمد عبده وماجد المهندس وإليسا يتألقون

المواطن - الرياض

في اثنتين من أجمل السهرات الغنائية، أحيا “فنان العرب” محمد عبده، و”برنس الغناء” ماجد المهندس، و”ملكة الإحساس” إليسا، أضخم حفلات مناسبة رأس السنة 2019، التي تعهدتها وتولت تنظيمها هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات” بفندق “الريتز كارلتون” في دبي. وكان على رأس حضور هذه الحفلات الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من الشخصيات البارزة، وعامة المجتمع. وفيها ودّع نجوم “روتانا” الثلاثة نجاحاتهم في عام مضى، ومنحوا لأهل الإعلام من الذين كانوا في انتظارهم بالكواليس، وعدهم بمزيد من العطاءات ومواصلة رحلة التحدي في عام جديد، وتمنّوا بقلب واحد أن يعّم السلام والأمن على كافة عالمنا العربي. وعلى المسرح، بعثوا لجماهيرهم بمعايدتهم في العام الجديد: “كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم يا رب بالصحة والسلامة”.

وجاء تفاعل الحضور الغفير الذي ملأ صالات حفلات “روتانا” عن بكرة أبيها ضمن سهرات رأس السنة، مميزًا مع أغاني المطربين محمد عبده وماجد المهندس وإليسا، التي تنوعت ما بين الجديد والقديم، في حفلين كان لهما تحضيراتهما وطقوسهما الخاصة التي تواكب فرحة بداية عام جديد، من ديكورات وهندسة صوت وشاشات عملاقة وعشاء وإكسسوارات للمناسبة، صاحب كل ذلك تنظيم دقيق.

الحفل الأول ضمن مناسبة رأس السنة 2019، أحياه منفردًا بنجاح المطرب محمد عبده، الذي يتربع على عرش الأغنية الخليجية بتاريخه ومكانته وأغانيه، هذا عدا كونه مشوارًا من الاحترام والتقدير والحب، فأطرب “فنان العرب” الحضور على مدى وصلتين غنائيتين، تخللهما استراحة قصيرة. وقدّم “أبو نوره” في الحفل 14 أغنية، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، هي: “كل ما نسنس، بنت النور، ما تمنيتك، أشوفك كل يوم، المعازيم، مجموعة إنسان، الله عليها عودت، رماد المصابيح، مذهلة، نامت عيونك، هذا حبيبي، اعترفلك، اختلفنا، لنا الله”.

أما الحفل الثاني، فجمع النجمين ماجد المهندس وإليسا، ليؤكدا أن “الثالثة ثابتة”، إذ هي المرة الثالثة التي يجتمعا فيها معا بحفل واحد ليلة رأس السنة، تعهدتها وتولت تنظيمها جميعًا “روتانا”، حتى باتت ثنائيتهما في الحفلات تشكل مصدر سعادة وفرح للجمهور، وقد ترجم هذا من خلال الطلب الكبير على تذاكر السهرة. وقد بدأت إليسا الحفل بأغنيتها “بكرا بتشرق شمس العيد”، ثم قدمّت: “لو فيّ، إلى كل اللي بيحبوني، نفسي أقوله، أول مرة، بتمون، خدني معك، سهرنا ياليل، كرهني، مريضة اهتمام”. وختم السهرة المطرب ماجد المهندس بأغانيه: “واحشني موت، أنا بالقوة نسيت، ميجانا، سحرني، فهموه، هدوء، تناديك، عطشان، رفوف الذكريات، مرماي، أعلن انسحابي، جوا جوا، من الآخر، أنا مسير، على مودك، أخ قلبي” ليودع الجمهور في أولى حفلاته لعام 2019 برائعته “جنة جنة”.

في الختام، وصف كل مطرب من النجوم الثلاثة حفله أنه “سهرة من العمر.. وخير ختام لوداع عام واستقبال عام”.