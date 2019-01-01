في أول أيام السنة الجديدة.. زعيم كوريا الشمالية يهدد أمريكا

المواطن- متابعة

بالتزامن مع بداية السنة الجديدة، أكد الزعيم الكوري الشمالي ”كيم جونغ أون” ، اليوم الثلاثاء ،أنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي بالكامل.

وهدد كيم بأنه قد يضطر إلى اتخاذ ”نهج جديد” إذا استمرت الولايات المتحدة في مطالبة بلاده باتخاذ إجراء أحادي الجانب.

وقال الزعيم الكوري الشمالي في كلمته بمناسبة العام الجديد: إن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدماً أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء في المقابل.

وأشار زعيم كوريا الشمالية إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.