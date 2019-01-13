في أول اجتماع له.. مجلس تحرير العربية والحدث يبحث تطوير النواحي المهنية والفنية

المواطن - الرياض

شدد أعضاء مجلس تحرير قناتَي “العربية” و”الحدث” على أهمية مؤازرة إدارة شبكة قنوات “العربية” بمختلف شاشاتها ومنصّاتها، مُشيدين بالدور الذي يلعبه الدكتور نبيل الخطيب وفريق العمل، والاضطلاع بمهامهم التي تحظى بدعم المجلس.

جاء ذلك خلال أول انعقاد للمجلس اليوم منذ تأسيسه في الأول من شهر يناير الحالي، برئاسة عبد الرحمن الراشد، وحضور السادة الأعضاء: مازن تركي السديري، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس، ومشاركة علي الحديثي.

من جانبه، أيضاً، شارك الدكتور نبيل الخطيب المدير العام لقناتَي “العربية” و”الحدث” في الاجتماع، حيث تم التطرّق إلى عددٍ من القضايا المتعلّقة بالشأنيْن التحريري والإخباري، إلى جانب بعض المواضيع الأخرى ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، تطرّق أعضاء المجلس التحريري إلى آليات وسُبُل تعزيز أداء “العربية” و”الحَدَث” والتركيز على النواحي المهنية والفنية، إلى جانب تطوير الجانب الإخباري ميدانياً.

كما أولى المجلس أهمية كُبرى لدور المنصّات الرقمية وعلى رأسها “العربية.نت” باللغتيْن العربية والإنجليزية، إلى غيرها من المنابر الثابتة والمتحرّكة.