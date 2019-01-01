في الدور الأول.. الأهلي يتراجع مع غويدي

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولات الأخيرة من منافسات الدور الأول بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تراجعًا في أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني بابلو غويدي.

وغابت نغمة الانتصارات عن النادي الأهلي منذ فوزه بثلاثية مقابل هدف على الاتحاد في الجولة العاشرة، حيث تعادل إيجابيًا مع الفيحاء، وسلبيًا ضد الرائد، وخسر في 3 مباريات متتالية أمام الشباب، الهلال وأخيرًا الوحدة.

وأنهى الأهلي تحت قيادة غويدي منافسات الدور الأول بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُحتلًا المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ما يدل على تراجع نتائج الراقي مقارنة بوضعه خلال التوقيت ذاته في الموسم الرياضي الماضي.

وظهر الأهلي بمستوى مميز مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

وقاد ريبروف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز بـ9 مباريات، والتعادل في 4 مواجهات، وخسر في مباراتين فقط، وسجل الراقي 37 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة.

وفي الموسم الحالي، فاز الأهلي تحت قيادة غويدي في 7 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 5 لقاءات، ونجح لاعبو الراقي في تسجيل 26 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.