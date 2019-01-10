في اليوم الأخير من الجنادرية .. ” المواطن” توثق اختتام مشاركة الجوازات

المواطن - تصوير: أثير الحربي

وثقت عدسة ” المواطن” اليوم الأخير من مشاركة المديرية العامة للجوازات في مهرجان الجنادرية 33، حيث شهد معرضها توافد الزوار للتعرف على الخدمات التي تقدمها وكيف تطورت على مر التاريخ .



تعريف بالتاريخ:

وعرف معرض الجوازات بالجنادرية الزوار بتاريخ المديرية قديمًا وكيف تطور حتى صار بإمكان المواطن والمقيم الاستفادة من التقنية المستخدمة لإنهاء الإجراءات من خلال جهازه المحمول، فيما تولى موظفو الجوازات الرد على الاستفسارات والتساؤلات حول الخدمات التي تقدمها الجوازات للمواطنين.



نشأة الجوازات:

وضم معرض الجوازات في الجنادرية عدة أركان وأجنحة، منها ركن نشأة الجوازات وهو لمسة وفاء من المديرية العامة للجوازات لمديري القطاع السابقين، وتوثيق لفترة توليهم قيادة الجوازات سابقًا، كما ضم المعرض ركن مراحل تغيير الزي العسكري للجوازات ويتم فيه استعراض الزي العسكري الخاص بموظفي الجوازات منذ نشأة القطاع حتى الزي الحالي.



سرعة وإنجاز:

وضم المعرض أيضًا جناح أجهزة الخدمة المدنية لإنهاء إجراءات السفر والتي تنفذ في صالات الجوازات بالمطارات الدولية حيث تقوم بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية والحصول على بيانات المسافر ، ومن ثم يتم فحص هذه البيانات والتقاط صورة المسافر وبصماته للتحقق من هويته وفي حالة عدم وجود أي ملاحظة على المسافر ونجاح عملية التحقق ويقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة إيصال يؤكد عبور المسافر من خلال الجهاز.



تطبيقات ذكية وخدمات:

وعرّف الجناح الزوار بالتطبيقات الذكية والخدمات التي تقدمها الجوازات عبر الجوال ومنها تطبيق “خدماتي” الخاص بمنسوبي الجوازات، إضافة إلى تطبيق الجوازات للخدمات الإلكترونية.

مكافحة التزوير:

وبالنسبة إلى ركن مكافحة التزوير فقدم للجمهور التقنية العالية التي وصلت لها الجوازات في الكشف عن التزوير بأفضل الأجهزة والتقنيات والركن الخاص بمركز الاتصال الموحد 992.



وشاهد الزوار خلال فترة المعرض عرضًا حيًا لبعض الاتصالات التي يتلقاها المركز، والذي تؤدي فيه المرأة دورًا مهمًا في الإجابة عن الاستفسارات الواردة للمركز.