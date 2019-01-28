في تعميم عاجل جدًا.. وزير التعليم يطلب توضيحًا بشأن عدم صرف العلاوة السنوية كاملة

المواطن - الرياض

بالرغم من أنه أول مسؤول حكومي أصدر توجيهاته أمس بصرف باقي العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة التعليم، طالب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم بتوضيح الأسباب التي حالت دون الصرف كاملا كما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وفي تعميم عنوانه “عاجل جدا” طالب وزير التعليم من مسؤولي الوزارة المختصين تحديد الأسباب التي أدت إلى صرف 6 أيام فقط من العلاوة.

وقال الشيخ في التعميم الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه : حيث لوحظ التأخر صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019، لموظفي الوزارة وعدم إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم 651 وتاريخ 7/2/1440 والقاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها اعتباراً من 1/1/2019، وعدم إحاطتنا بالموضوع بوقت كاف من الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، لذا نرغب الرفع لنا بتقرير متكامل عن الموضوع يتضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وقال وزير التعليم : انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.