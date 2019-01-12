في دقيقة واحدة.. 3 خطوات للحصول على شريحة بيانات

المواطن - الرياض

أوضحت وكالة الأحوال المدنية خطوات الحصول على شريحة بيانات، مشيرةً إلى أن العملية سابقًا كانت تستغرق من 2 إلى 3 ساعات، والآن تستغرق دقيقة واحدة.

ولفتت الأحوال إلى أن في السابق كان المواطن يزور القطاع الراغب في الحصول على بياناته ليقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة بيانات، وبعدها يزور المواطن مكتب الأحوال ليزودهم بالخطاب، ثم يطبع موظف الأحوال شريحة البيانات لإعطائها إلى المواطن، الذي يعود بدوره إلى القطاع ليعطيه الشريحة.

أما الآن، فأكدت الأحوال أن المواطن يدخل على حسابه في أبشر ثم خدمة بياناتي وتفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.