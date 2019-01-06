في عام واحد.. هذه اللعبة الإلكترونية تحصد 800 مليون دولار

المواطن - متابعة

حققت لعبة بوكيمون جو إيرادات بلغت 800 مليون دولار خلال عام 2018، بزيادة 35% عن أرباح العام السابق.

وأوضح تقرير نشره موقع gamespot الأمريكي أن اللاعبين الأمريكيين هم الأكثر إنفاقا على اللعبة، إذ بلغت إيراداتها منهم أكثر من 260 مليون دولار، وجاء اليابانيون في المركز الثاني بنحو 240 مليون دولار.

ووفق التقرير حققت اللعبة 2.2 مليون دولار كمتوسط يومي، بينما شهد الشهر الماضي وحده، زيادة في الإنفاق وصلت إلى 75 مليون دولار على منصتي أندرويد وiOS مقارنة بنفس الشهر من العام الذي يسبقه، إذ حققت حينها 58 مليون دولار.

وخلص التقرير إلى أن عائدات “بوكيمون جو” حققت منذ انطلاقها منتصف 2016، حتى اليوم نحو 2.2 مليار دولار، ومن المحتمل أن تصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

ويرجع نمو عائدات اللعبة إلى الإضافات المتعددة التي قدمتها خلال الفترة الماضية في المحتوى والفعاليات المتنوعة المقدمة للاعبين، إضافة للمزايا الجديدة مثل حركات جديدة والتقاط بوكيمونات نادرة.