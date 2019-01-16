في لقاء ودي.. ضمك ونجران حبايب

المواطن - خميس مشيط

التقى مساء أمس الثلاثاء فريقا ضمك ونجران على ملعب الأول بخميس مشيط في لقاء ودي يأتي ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف للدوري هذا الأسبوع، حيث انتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبعد نهاية اللقاء أقامت إدارة نادي ضمك بحضور رئيس المجلس التنفيذي محمد بن مشيط ونائبه حيدر أبوملحة والمهندس سعيد بن عوير وسعيد آل كماة وأعضاء مجلس الإدارة مأدبة عشاء على شرف بعثة نادي نجران بحضور رئيس النادي مصلح آل مسلم وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وذلك بمناسبة عودة النادي للعب على ملعبه بنجران ، وخلال المناسبة قدم رئيس نادي ضمك صالح أبونخاع درعًا تذكاريًا لرئيس نادي نجران.

بدوره، قدّم آل مسلم ونيابة عن إدارة وأعضاء شرف وجماهير نادي نجران شكرهم الجزيل لإدارة نادي ضمك والأسرة الضمكاوية كافة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوهًا بأن مثل هذه المناسبات تأتي امتدادًا للتواصل والتعاون المثمر والمشترك والعلاقة الوثيقة التي تجمع بين الناديين الشقيقين.