في محيط الرعب.. #الهلال يواجه #بيراميدز وديًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ملاقاة بيراميدز وديًّا على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وأشار حساب نادي الهلال على “تويتر”، إلى أنه تم الاتفاق بين الناديين على إقامة مباراة الزعيم وفريق بيراميدز، في شهر مارس المقبل، على محيط الرعب، وسيتحدد موعد اللقاء لاحقًا.

وتُعد مباراة الهلال وبيراميدز استعدادًا جيدًا لمواجهات الفريقين، خاصة أن الفريق المصري يضم العديد من اللاعبين المميزين، وأعلن مؤخرًا عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ما يُفيد الزعيم في الاستحقاقات المقبلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز اليوم على الفيحاء، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة.

على الجانب الآخر، ظهر فريق بيراميدز بمستوى مميز في منافسات الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني خلف نادي الزمالك المتصدر.