في ملعب الجوهرة .. تعادل ميلان ويوفنتوس بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى– منذ قليل– الشوط الأول من مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي المُقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة ميلان ويوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة بشكل سريع من الفريقين، وكاد اليوفي أن يهز الشباك في الدقائق الأولى من تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم.

واستحوذ لاعبو اليوفي على بداية مباراة ميلان ويوفنتوس في السوبر الإيطالي، وكاد ديبالا أن يُسجل الهدف الأول من عرضية للاعب دوجلاس كوستا، ولكن رأسيته مرت بعيدة، ليبدأ لاعبو ميلان في السيطرة على وسط الملعب.

وحصل باولو ديبالا على خطأ في الجانب الأيسر، ونفذه داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع أبعدها، وسط تفاعل كبير من جماهير ميلان ويوفنتوس في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة مميزة، ولكنها مرت خارج الملعب، ليستمر لاعبو ميلان ويوفنتوس في البحث عن تسجيل هدف.

وواصل لاعبو الميلان الضغط بحثًا عن الهدف الأول، إلا أن دفاع اليوفي أحبط محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة ميلان ويوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة بتعادل الفريقين بدون أهداف.

ودخل لاعبو ميلان ويوفنتوس المباراة المُقامة على ملعب الجوهرة المشعة، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخهما، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل.