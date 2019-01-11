في نجاح لرؤية محمد بن سلمان .. المملكة وجهة أولى للمستثمرين في العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تأكيدًا لنجاح رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة لجذب الاستثمارات العالمية في المملكة، أبدى العديد من المستثمرين على مستوى العالم حرصهم على استغلال فرصة العمل في المملكة، وذلك من خلال شراء السندات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وحسب شبكة “CNBC” الأميركية، فإن السعودية جمعت 7.5 مليار دولار في أول عملية بيع لسندات الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يؤكد شهية المستثمرين المفتوحة للعمل والاستثمار في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض الأوساط داخل الولايات المنتحدة توقعت أن يقاطع المستثمرون العمل في المملكة بعد وفاة جمال خاشقجي، وهو الأمر الذي تحطم بعد إقبال واسع من جانب المستثمرين على شراء السندات.

ونجحت المملكة في بيع سندات عشر سنوات بقيمة 4 مليارات دولار تستحق في 2029، و 3.5 مليار دولار في سندات 31 سنة تستحق في 2050.

واستحوذ المستثمرون المتمركزون في الولايات المتحدة على 40 % من مشتريات السندات لعام 2029، و 45 % من نظيراتها التي تستحق في عام 2050، وذلك وفقًا لوكالة أنباء رويترز الدولية.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن شركة النفط العملاقة أرامكو، ستصدر سندات في الربع الثاني من العام الحالي، مشيرًا إلى أنها ستصدر بالدولار.

وسعت بعض الحملات المغرضة التي يقودها الديمقراطيون في الولايات المتحدة لعزل المملكة دوليًا، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل سواء على مستوى مجلسي النواب والشيوخ، أو حتى تسخير وسائل الإعلام الممولة ضد السعودية.