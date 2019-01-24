في واقعة نادرة.. قتيل ومصابون في اشتباكات المخابرات السودانية مع الجيش

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة من نوعها، لقي أحد عناصر المخابرات السودانية مصرعه جراء إطلاق نار في اشتباكات مع قوات الجيش الحكومية.

وذكرت جهة أمنية سودانية في بيان أن فرداً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأصيب آخرون مساء أمس الأربعاء في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان بحسب “رويترز”.

والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش منذ بدء موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة هزت السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وقال بيان صادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر “احتكاك بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني أصيب على إثره عدد منهم وتم إسعافهم وغادروا المستشفى.. واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فرداً من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة… وقد تم احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين”.

إلى ذلك تجددت الاحتجاجات في عدد من المدن السودانية يوم الخميس بينها العاصمة الخرطوم، وعدة مناطق في مدينة أم درمان وذلك بعد دعوات لخروج مظاهرات حاشدة.

وفي مدينة القضارف بشرق السودان، تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية وهتفوا قائلين: ” تسقط، بس، حرية، حرية”.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة.