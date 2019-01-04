قائد الإمارات: حظوظ جميع الفرق متكافئة في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، إسماعيل مطر، أن حظوظ جميع المنتخبات متكافئة في كأس آسيا 2019، مُتمنيًا أن يُهز الشباك في النسخة الحالية من البطولة القارية.

وقال مطر: “حققنا المركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة، والآن هذه البطولة تقام في الإمارات، ولدينا عنصر الدعم الجماهيري، ولهذا نتطلع لأن نظهر بصورة أفضل من النسخة السابقة، ونرضي جماهيرنا”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، الجمعة: “هذه المشاركة الرابعة بالنسبة لي في كأس آسيا، ولكن هذه البطولة الوحيدة التي لم أنجح بتسجيل أي هدف خلالها لمنتخب الإمارات، ولهذا آمل أن أستفيد من الخبرة التي أملكها لمساعدة زملائي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “قبل ركلة البداية جميع الفرق تمتلك حظوظًا متكافئة، وكلها مرشحة للفوز بلقب البطولة، والفريق الأفضل يجب أن يفرض تفوقه على أرض الملعب. نحن نواجه البحرين في مواجهة مكررة من النسخة الماضية”.

ويواجه المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم نظيره البحريني في افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، يوم غد السبت، على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى بصحبة الهند وتايلاند.