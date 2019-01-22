قائد قوات التحالف يبحث تعزيز التعاون مع القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة للتحالف، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة يوم أمس الاثنين، معالي الفريق الأول / جوزيف فوتيل القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين في المجال العسكري، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام سمو قائد القوات المشتركة للتحالف مأدبة غداء للضيف والوفد المرافق بهذه المناسبة.

حضر اللقاء كبار ضباط قيادة القوات المشتركة، بالإضافة إلى الملحق العسكري الأمريكي في المملكة.