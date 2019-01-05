قبل افتتاح كأس آسيا 2019 .. الإمارات تتفوق على البحرين

المواطن - مروة نبيل

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح كأس آسيا 2019 بالمباراة التي ستجمع المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم بنظيره البحريني، على إستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي.

قبل مباراة افتتاح كأس آسيا 2019 اليوم، واجه المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم نظيره البحريني مرة واحدة في البطولة الآسيوية نسخة عام 2015، حينما تغلب الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتمكن نجم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، علي مبخوت من تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة القارية، بعدما نجح في هز شباك البحرين بعد مرور 14 ثانية فقط على انطلاق مباراة المنتخبين في كأس آسيا 2015.

ويتسلح المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم بعاملي الأرض والجمهور في افتتاح كأس آسيا 2019 اليوم، بالإضافة إلى رغبة لاعبي الأبيض في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في التاريخ.

ويحتل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم المركز الـ79 عالميًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لشهر ديسمبر الماضي، فيما تتواجد البحرين في المركز الـ113، ما يمنح لاعبي الأبيض الثقة قبل افتتاح كأس آسيا 2019 اليوم.