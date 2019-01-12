قبل القدوم للسعودية.. نجم يوفنتوس جاهز لمباراة السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، جاهزية لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن البيانكونيري لخوض مباراة ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وتحدث أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس وبولونيا في كأس إيطاليا قائلاً: كانسيلو سيكون مستعداً لمواجهة ميلان يوم الأربعاء المقبل في مباراة كأس السوبر الإيطالي، هو بخير الآن.

وأضاف أليجري: بالطبع جاهزية جميع عناصر يوفنتوس ستكون شيئاً مهماً للفريق قبل خوض لقاء ميلان.

ومن المقرر إقامة مباراة ميلان ويوفنتوس يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وكان نادي يوفنتوس تُوج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في الموسم الماضي.

تعاقد نادي يوفنتوس في صيف 2018، مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.