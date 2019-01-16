قبل قدوم رونالدو .. أساطير كروية زارت جدة

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراة ناديي ميلان ويوفنتوس على كأس السوبر الإيطالي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وحظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس باستقبال كبير من قبل الجماهير السعودية منذ وصول بعثة اليوفي إلى جدة وحتى ذهابها إلى مقر النادي الأهلي للتدريبات قبل مواجهة ميلان.

ولا يعد كريستيانو رونالدو أول نجم أسطوري في عالم كرة القدم يزور مدينة جدة، حيث سبقه وخلال السنوات الماضية أساطير عدة جاؤوا إلى جدة في مباريات اعتزال وفي بطولات ودية.

أساطير كروية زارت جدة قبل رونالدو

البداية كانت مع النجم الأرجنتيني والأسطورة الخالدة في كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا والذي جاء إلى جدة للعب مع النادي الأهلي في نوفمبر من عام 1987 ضد نادي بروندي الدنماركي وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا وقتها على إنشاء النادي الأهلي.

وسبق للنجم البرازيلي ريفالدو أن جاء إلى جدة في عام 2002 مع نادي ميلان الإيطالي في ذلك الوقت لخوض مباراة ودية استعراضية أمام نادي الاتحاد وكانت هذه المباراة بمناسبة مرور 75 عامًا في ذلك الوقت على تأسيس العميد.

نجم عالمي آخر زار مدينة جدة وهو النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق، والذي شارك في مباراة الاتحاد ويوفنتوس والتي أقيمت في 2009 في مهرجان اعتزال اللاعب حمزة إدريس.

ومنذ ثلاثة أشهر، حضر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة مع منتخب بلاده في البطولة الرباعية الودية والتي استضافتها المملكة في شهر أكتوبر وتُوج منتخب البرازيل وقتها باللقب على حساب منتخب الأرجنتين.