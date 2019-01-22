قبل مباراة الزمالك وبيراميدز.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحمد هنيدي

المواطن - القاهرة

تحدى تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الفنان المصري محمد هنيدي قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ان رفعتها في الشارب وان طمنتها في اللحية”.

فيما رد الفنان محمد هنيدي بمقطع فيديو قال خلاله: “مساء الخير معالي المستشار تركي آل الشيخ، يا أبو ناصر يا صديقي العزيز سامحني يوم الخميس إحنا زملكاوية، مساء الفل”.

يذكر أن نادي بيراميدز سيلتقي مساء الخميس المقبل في مواجهة نارية مع نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ان رفعتها في الشارب وان طمنتها في اللحية 😎 pic.twitter.com/mGWtLJuB3K — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 21, 2019