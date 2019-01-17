قبل مباراة السعودية وقطر .. الفواز يلتقي جماهير الأخضر

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز جماهير الأخضر قبل وقت قليل من انطلاق مباراة السعودية وقطر اليوم.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس إدارته قصي الفواز بصحبة الجماهير قبل بداية مباراة السعودية وقطر اليوم، وشكرهم على حضورهم ودعمهم المتواصل للأخضر.

وحرصت الجماهير على رفع لافتة كبيرة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكتوب عليها: “سلمان العز ومحمد الفخر .. كلنا سلمان وكلنا محمد”.

ويحتضن ملعب مدينة زايد الرياضية مباراة السعودية وقطر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، ويأمل الأخضر الفوز وتحقيق العلامة الكاملة.

وتشهد مباراة السعودية وقطر اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يحرص جمهور الأخضر على دعمه في جميع مبارياته ببطولة كأس آسيا 2019، أملًا في استعادة اللقب القاري الغائب عن المنتخب الوطني منذ سنوات.

وقبل مباراة السعودية وقطر اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب قطر المتصدر، فيما تحتل لبنان وكوريا الشمالية المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.