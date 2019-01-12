قبل مباراة السعودية ولبنان .. رئيس هيئة الرياضة يدعم الأخضر

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على دعم الأخضر قبل مباراة السعودية ولبنان اليوم في كأس آسيا 2019.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بالتوفيق لنجوم منتخبنا الوطني في مشوارهم الآسيوي .. الله يوفقهم”.

ويحتضن استاد آل مكتوم، مساء اليوم السبت، مباراة السعودية ولبنان في إطار مواجهات الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية ولبنان اليوم بهدف تحقيق الفوز، وحسم تأهله مبكرًا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، في حين يأمل منتخب الأرز لتحقيق نتيجة إيجابية؛ للحفاظ على حظوظه.

وقبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، فاز الأخضر على كوريا الشمالية برباعية دون رد في أولى مواجهاته ببطولة كأس آسيا 2019، فيما هُزم منتخب الأرز بهدفين نظيفين أمام قطر.

ويحتل الأخضر قبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، صدارة المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، يليه قطر، ثم منتخب الأرز، وتتذيل كوريا الشمالية الترتيب بدون نقاط.