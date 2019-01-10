قبل مباراة #القادسية .. رقم سلبي يُلاحق #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره القادسية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل العميد استعادة نغمة الانتصارات هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن نادي الاتحاد تلقى أهدافًا أكثر من أي فريق آخر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما استقبل 32 هدفًا في 15 لقاء.

وأضافت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن فريق الاتحاد الأكثر استقبالًا للأهداف، رغم تعرضه إلى رابع أقل عدد من محاولات التسديد بـ181 تسديدة.

وخيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد آمال جماهيره في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في 11 مباراة.

وقبل مباراة الاتحاد والقادسية اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز العاشر بـ20 نقطة.