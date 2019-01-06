قبل مباراة #سوريا وفلسطين .. رقم مميز لـ #السومة

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير صقور قاسيون كثيرًا على النجم عمر السومة في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز في مباراة سوريا وفلسطين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عمر السومة يملك رقمًا تهديفيًا مميزًا مع صقور قاسيون قبل مباراة سوريا وفلسطين اليوم.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن عمر السومة نجح في هز الشباك خلال آخر 3 مباريات تنافسية خاضها مع منتخب سوريا الأول لكرة القدم، وهي أطول سلسلة حالية بين لاعبي صقور قاسيون.

وأكد عمر السومة قبل مباراة سوريا وفلسطين اليوم، على قدرة منتخب بلاده في التواجد بين الأربعة الكبار في بطولة كأس آسيا 2019، مُشددًا على أن المشاركة في النسخة الحالية تختلف عن السابق، لامتلاك اللاعبين خبرة كبيرة من احترافهم.

يتواجد منتخب سوريا لكرة القدم في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات فلسطين، الأردن وأستراليا.

ويتألق عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 هدفًا، وصنع 3 أهداف.