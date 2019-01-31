قبل نهائي كأس آسيا .. الاتحاد الإماراتي يشكو قطر

المواطن - مروة نبيل

قبل يوم من نهائي كأس آسيا 2019، قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم احتجاجًا رسميًا لدى الاتحاد القاري ضد قطر، بسبب ما وصفه بـ”التزوير” في عملية تجنيس اللاعبين.

ويُقام، مساء يوم غد الجمعة، نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر واليابان على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبوظبي الإماراتية، ويأمل كل منهما في تحقيق الفوز، وانتزاع اللقب القاري.

وقال المتحدث باسم الاتحاد القاري، اليوم الخميس: “تلقى الاتحاد الآسيوي اعتراضًا من الإمارات العربية المتحدة في ما يخص أهلية لاعبين قطريين (اثنين).. وسيتم مراجعة هذا الأمر مع لوائح الاتحاد الآسيوي”، وذلك وفقًا لـ”الاتحاد” الإماراتية.

ويعترض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبل إقامة نهائي كأس آسيا 2019 غدًا، على مشاركة المعز علي صاحب الـ22 عامًا، المولود في السودان، والمدافع بسام الراوي صاحب الـ21 عامًا، المولود في العراق.

ووفقًا لقانون الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن عقوبة أي لاعب غير مؤهل يعني خسارة المباراة وتوقيع غرامة مالية، ما يُثير الجدل قبل نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر واليابان.

وعن العقوبات المتوقع فرضها على قطر التي تستعد للمشاركة في نهائي كأس آسيا 2019، علق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائلًا: “أي أمر آخر سيكون بمثابة التكهنات وهذا كل ما سنعلق عليه في هذه المرحلة”.

وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن اتحاد كرة القدم أعد ملفًا يتضمن كافة المستندات الرسمية التي تؤكد “تزوير” قطر في تجنيس لاعبين على الأقل، الأمر الذي يُشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي قام بتجنيس عدد كبير من اللاعبين مؤخرًا.