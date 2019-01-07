قبول 1150 متدربًا مستجدًا في تقنية الطائف

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الطائف عن قبول 1150 متدربا لهذا الفصل التدريبي من هذا العام بأقسام الكلية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن الكلية أنهت استعداداتها كافة لبدء التدريب .

من جهة أخرى أقامت وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية لقاءً مفتوحا مع عميد الكلية ووكلائها بالمتدربين حيث تم عمل برنامج لتهيئة المتدربين المستجدين الذي اشتمل على شرح نظام الكليات من قبل وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية ، فيما ألقى المهندس القاسم كلمةً حث فيها المتدربين على الحرص على الالتزام بأنظمة الكلية بعد الاطلاع عليها وفهمها جيدا كما حثهم على المثابرة والجد والتركيز على تلقي المواد التدريبية والانضباط في الحضور والمشاركة في الأنشطة التي تقيمها الكلية.