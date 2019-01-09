قبول 1229 متدربًا في تقنية أبها

المواطن - أبها

أقامت الكلية التقنية بأبها أمس ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين الجدد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440/1439هـ، وذلك على مسرح الكلية بفرعها بحي الموظفين بحضور عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وجمع كبير من المدربين ومشرفي التخصصات.

وقد تم توزيع كتيب دليل المتدرب على جميع المتدربين ثم ابتداء الحفل بالقرآن الكريم ، ثم كلمة عميد الكلية التقنية بأبها استهلها بالشكر والثناء للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن كما شكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على ما يبذلانه من خدمة للمدرب والمتدرب من أجل تحقيق الهدف من التدريب التقني والمهني وإحلال الأيدي الوطنية مكان العمالة الوافدة.

ورحب آل عثمان بالمتدربين الجدد بالكلية وحثهم على الجد والاجتهاد واستغلال الوقت لصالحهم، مؤكدا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات حتى يكونوا سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الثاني لعام 1439/ 1440 هـ بلغ عددهم 1229 متدربًا منتظمًا في 14 تخصصاً ، منهم 1072 متدربًا في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص البرمجيات وتقنية الوسائط المتعددة والدعم الفني وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والتسويق والإدارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية الإلكترونية في تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.

كما تم قبول 157 متدربًا في مرحلة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية وتقنية التشييد. كما كرمت الكلية المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي للمؤسسة والبالغ عددهم 12 متدربًا في الدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات .

ونوه الشهري إلى أن نظام رايات متاح لجميع المتدربين من حيث الجداول وكافة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك قُدِّمَ عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام ” رايات ” الذي يعنى بكافة الخدمات الإلكترونية للمتدربين . ثم عُقِدَ لقاء مفتوح مع عميد الكلية وكافة منسوبي الكلية للإجابة عن استفسارات المتدربين ثم جولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد برفقة رؤساء الأقسام ومنسوبي وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية واستلام المتدربين لجداولهم التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي .

وكانت الكلية قد أكملت جاهزيتها لبدء الفصل الثاني من العام التدريبي في كافة المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ أول يوم تدريبي حسب الخطط المعدة لذلك.