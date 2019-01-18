قبيلة المعربة تحتفي بتنصيب خالد أبو حسنة نائبًا للقبيلة

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

احتفت قبيلة المعربة بني شهر ، اليوم، بتنصيب خالد بن علي أبو حسنة نائبًا للقبيلة، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، بحضور رئيس المركز إبراهيم بن عبدالله الشهري وعدد من الأهالي ومشائخ القبائل والنواب، وذلك بمقر قاعة النجوم بالمركز.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة والذي قدمه علي بن موسى المعربي، بالقرآن الكريم تلاه عبدالله بن علي المعربي، ثم كلمة القبيلة ألقاها حسن بن هيازع المعربي الذي رحب من خلالها برئيس المركز ومشائخ القبائل والنواب، ثم ألقيت قصيدة للشاعر محمد المعربي .

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن قبيلة “المعربة” نال استحسان الحضور، ثم ألقيت قصيدة نبطية للشاعر رافع المعربي، ثم كلمة نائب القبيلة التي رحب من خلاها برئيس المركز وشكره على حضوره وتشريفه، كما هنأ أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة عسير.

وبعد ذلك كرمت قبيلة المعربة رئيس المركز بدرع تذكاري، فيما تسلمت أسر شهداء الواجب دروعًا تذكارية، كما تسلم المحتفى به عددًا من الهدايا والدروع التذكارية.