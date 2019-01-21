قتلى بتفجير انتحاري استهدف رتلاً عسكرياً أميركياً في سوريا

المواطن - متابعة

أعلن المرصد السوري، في خبر عاجل منذ قليل، عن سقوط قتلى في تفجير انتحاري استهدف رتلا عسكريا أميركيا شمال شرق سوريا ⁧.

يذكر أن أربعة جنود أمريكيين لقوا مصرعهم في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين وموظفا مدنيا في وزارة الدفاع (البنتاغون) ومتعاقدا يساند الجيش الأمريكي في سوريا قتلوا في الهجوم.

وقد وقع الهجوم قرب أحد المطاعم في المدينة لدى مرور دورية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ما أدى لمقتل 10 آخرين على الأقل إضافة للجنود الأمريكيين حسب ما أوردت مصادر محلية.