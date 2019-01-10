قتلى وجرحى في هجوم لـ درون حوثية على عرض عسكري في لحج

المواطن - الرياض

أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤوليتها عن استهداف طائرة دون طيار، صباح اليوم الخميس، عرضًا عسكريًا للجيش اليمني في قاعدة بمحافظة لحج، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واستهدفت الطائرة عرضًا عسكريًا كان يقام في قاعدة المعسكر التدريبي بالعند بمحافظة لحج بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمحلية.

ومن بين الحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة في محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله التركي، بحسب مصادر سكاي نيوز التي أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من جراء الهجوم.

وقال الصحفي نبيل القعيطي، من داخل قاعدة العند العسكرية، إن طائرة بدون طيار ظهرت فوق المنصة التي كان يجلس عليها ضباط كبار عند حوالي الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي وانفجرت فوقها.

وأوضح القعيطي أن الطائرة انفجرت على مسافة 300 متر تقريبا من مكان العرض العسكري، وأن الوقت بين سماع صوتها وانفجارها لم يتجاوز 7 ثوانٍ.

وأشار إلى أن الطائرة كانت تسير على ارتفاع منخفض، وهو ما حال على ما يبدو من إمكانية رصدها من مضادات الطائرات التي تنتشر فوق الجبال التي تحيط بالقاعدة العسكرية.