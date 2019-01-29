قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بغارات للتحالف في الجوف

قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بغارات للتحالف في الجوف

2019/01/29
الساعة 9:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، مساء أمس، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها من عناصر انقلابية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للميليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار “23مم”.



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