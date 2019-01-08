قتيلان و6 جرحى بتفجير انتحاري في تكريت

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “الحصيلة النهائية لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت بلغت قتيلين وإصابة ستة آخرين”.

من جهته، أكد مركز الإعلام الأمني في بيانه، إن “القوات الأمنية وخلال عملية التفتيش في سيطرة الأقواس بمدينة تكريت اكتشفت السيارة المفخخة والتي هي من نوع بيك آب، وقام الإرهابي الذي يقودها بتفجيرها وهو بداخلها”.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سيطرة الأقواس بمدينة تكريت شمالي محافظة صلاح الدين.