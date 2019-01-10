قرارات تعيين وتكليف تشمل قيادات نسائية في جامعة القصيم

المواطن - القصيم

أصدر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، عدداً من قرارات التعيين والتكليف بالجامعة، لخدمة منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الرشيد وكيلاً لكلية العلوم الصحية التطبيقية بمحافظة الرس، والدكتور فهد بن محمد الطريس وكيلاً لكلية طب الأسنان بمحافظة الرس، والدكتور سعود بن محمد السهلي وكيلاً لكلية الصيدلة بعنيزة لشؤون التعليمية، والدكتور بدر بن إبراهيم البدراني وكيلاً لعمادة التطوير والجودة، والدكتور فهد بن عبدالله بن بدر العتيبي رئيساً لقسم العمارة في كلية العمارة والتخطيط.

كما أصدر الدواد قراراً بتكليف الدكتور يزيد بن يوسف الحجيلان مساعداً لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور بندر الحميدي المطيري عميداً لعمادة التطوير والجودة، والدكتور فواز بن علي الحربي وكيلاً لكلية الهندسة، والدكتور عصام بن سالم المحمود وكيلاً لكلية العمارة والتخطيط، والدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح المطرودي وكيلاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وشملت قرارات التكليف أيضاً تعيين مصطفى المشيقح مديراً لإدارة الحركة والنقل، والدكتور عبدالرحمن بن صالح المحيميد أمين الكراسي البحثية بالجامعة، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم العتيق مشرفا على إدارة نظام “إنجاز”، والدكتور عبدالله بن محمد المحيميد مديراً لمركز الاختراعات والأفكار البحثية، بالإضافة إلى الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع مساعد المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وتضمنت القرارات تجديد تكليف كل من: الدكتور محمد بن سليمان الخزيم مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية، والمهندس صالح الضالع مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للصيانة والخدمات، والأستاذ محمد بن صالح الحسن مديراً لإدارة الإسكان، والأستاذ سليمان بن صالح الفايز مديراً لإدارة ممتلكات الجامعة، والأستاذ محمد بن عبدالرحمن الضويان مديراً لإدارة الخدمات بالإدارة العامة للصيانة والخدمات.

وفي ظل حرص الجامعة على خدمة منسوبيها في الجانب النسائي والاستمرار في تطوير الخدمات، فقد أصدر معاليه قراراً بتعيين كل من: الدكتورة سامية بنت ياسين بدري وكيلة لعمادة خدمة المجتمع لشؤون الطالبات، والأستاذة هنا بنت يحيى السليم وكيلة لكلية العلوم والآداب بعنيزة لشؤون الطالبات، والدكتورة دلال بنت وضيحان العتيبي وكيلة لعمادة القبول والتسجيل لشؤون الطالبات، بالإضافة إلى تكليف كل من الدكتورة فاطمة بنت محمد الرشيدي عميدة لكلية العلوم والآداب بمحافظة البدائع، والدكتورة ندى بنت مسعود الرحيلي وكيلة لكلية الحاسب، والأستاذة أمل بنت عبدالله التويجري مديرة لمركز المعلومات ودعم القرار بالجامعة، والأستاذة رقية بنت سليمان الصقية مديرة لمدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة.