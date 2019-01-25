قرارات واعتراضات .. هل علاقة اتحاد القدم بالأندية متوترة؟

المواطن - محمد سمعه

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم نفسه في موقف صعب وحرج للغاية، وذلك بعد رفض نادي الهلال فكرة إقامة مباريات لنادي النصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحدث في تصريحات إعلامية خلال برنامج “في المرمى” على قناة العربية وأكد أن مباراة النصر وأحد قد تُنقل إلى ملعب الجامعة في الرياض.

رفض هلالي:

ورد رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، على تصريحات قصي الفواز عبر حسابه في تويتر قائلًا بأن ملعب جامعة الملك سعود هو ملك لنادي الهلال فقط.

في السياق ذاته قال خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب: إنه لا يود نقل مبارياته في الرياض خارج المدينة مضيفًا أنه لا يود الدخول في مشاكل ويرغب في اللعب على ملعب جيد بالرياض بعد اختيار الاتحاد السعودي وهيئة الرياضة لهذا الملعب.

التوتر يزيد:

وتُشير كثرة الاعتراضات إلى وجود توتر ربما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية، حيث علّق الناقد الرياضي خالد الرشيدان حول هذا الأمر قائلًا: من يقود من؟ اتحاد الكرة من يقود الأندية أم العكس.. وهل إذا أصدر اتحاد القدم قرارًا ستحترمه الأندية أم لا؟

ورفض نادي الهلال فكرة إقامة مباريات لنادي النصر على ملعب الجامعة، بعد تكسير بعض من الجماهير النصراوية لمقاعد ملعب الجامعة خلال لقاء الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري في الثامن من ديسمبر الماضي.