قرار إلزامي على المطاعم والمقاهي يُطبق من اليوم

المواطن - الرياض

أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن بداية من اليوم الثلاثاء بدأ قرار إلزام المطاعم والمقاهي بنشر السعرات الحرارية لمنتجاتهم للتوعية بالغذاء الصحي.

وأكد الربيعة أن في حالة عدم الالتزام يجب عمل بلاغ بالاتصال على رقم وزارة البلديات 940.

وتلزم اللائحة بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات لتمكّن المتناول من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وتساعده في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت مبادرة وضع السعرات الحرارية في المنشآت الغذائية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تعزيز صحة وسلامة المتناول، وزيادة الوعي الغذائي لديه، وأهمية معرفته بالقيم التغذوية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها في المنشآت الغذائية، خصوصًا في ظل ازدياد الإقبال عليها.