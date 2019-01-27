قرار بعد منتصف الليل.. تعليق الدراسة اليوم في عرعر

المواطن - عرعر

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في مدارس مدينة عرعر.

وفي وقت سابق، وجه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

ما علق وزير التعليم حمد آل الشيخ على تعليق الدراسة في منطقة تبوك بسبب الطقس.

وقال آل الشيخ: “آمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظًا على سلامة الجميع”.