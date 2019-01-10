قرار عاجل من العمل بحق وافدين اعتديا بالضرب على مريض معاق

المواطن - الرياض

أحالت وحدة الحماية الاجتماعية في الخرج وافدين اعتديا بالضرب على أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى الجهات المختصة لمحاسبتهما.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه إشارة لما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي، من تعرض أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في مستشفى الملك خالد بالخرج، للضرب من قبل عاملين وافدين في المستشفى، بأن فرق الحماية الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل بالمحافظة، وقفت ميدانيا على الحالة، لتقديم الحماية اللازمة للمُعنف، واتخاذ ما يلزم وفقا لنظام الحماية من الإيذاء، مبينة أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة الحالة وعدم إصابتها بأي أذى، كما التقت المعنفين واستمعت لأقوالهما، وتم على إثرها إحالتهما للجهات الأمنية تمهيدا لمحاسبتهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتدعو الوزارة، جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف، من خلال الوسائل والقنوات الرسمية، ممثلة في مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919 ، أو من خلال حساب خدمة العملاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر [email protected] ، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.