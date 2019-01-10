قرار مفاجئ من ترامب بشأن منتدى دافوس

قرار مفاجئ من ترامب بشأن منتدى دافوس

2019/01/10
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1790
0
طباعة
المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار مفاجئ على مستوى  العالم، إلغاء مشاركته في منتدى دافوس.

وجاء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إثر استمرار أزمة الإغلاق الحكومي، كما حمل ترامب الديمقراطيين المسؤولية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم