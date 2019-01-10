قرار مفاجئ من ترامب بشأن منتدى دافوس

المواطن - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار مفاجئ على مستوى العالم، إلغاء مشاركته في منتدى دافوس.
وجاء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إثر استمرار أزمة الإغلاق الحكومي، كما حمل ترامب الديمقراطيين المسؤولية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار مفاجئ على مستوى العالم، إلغاء مشاركته في منتدى دافوس.
وجاء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إثر استمرار أزمة الإغلاق الحكومي، كما حمل ترامب الديمقراطيين المسؤولية.
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